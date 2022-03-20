«Сняла бы перед ним шляпу, если бы имела её». Навратилова рассказала о поступке Надаля

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала об уважительном поступке испанца Рафаэля Надаля, который она видела своими глазами.

«Я была в спортзале, и мы оба занимались на велотренажёрах, как вдруг кто-то попросил у него автограф прямо во время его «заезда».

Я бы полностью отчитала этого человека, но Надаль сказал «конечно, можно» и расписался ему, пока занимался на тренажёре. Он никому не говорит «нет», я аплодирую его терпению, я аплодирую его стойкости, я аплодирую его мастерству. Если бы у меня была шляпа, я бы сняла её перед ним», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

Напомним, Надаль (4) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в полуфинале 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса (19) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. За 92-й титул в карьере Рафаэль сразится с американцем Тейлором Фритцем (20), который ранее победил россиянина Андрея Рублёва (7).