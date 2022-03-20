Рафаэль Надаль: у Алькараса есть все задатки, чтобы стать исключительным чемпионом

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отдал должное 18-летнему соотечественнику Карлосу Алькарасу, которого обыграл в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 35-летнего испанца.
«Карлос может играть очень агрессивно, но при этом он хорошо действует в обороне за счёт своей скорости. Он может вытаскивать потрясающие мячи. Конечно, когда он играет агрессивно, его очень сложно остановить, потому что качество его ударов всё равно остаётся высоким. Думаю, у него есть все задатки, чтобы стать исключительным чемпионом.
У нас вышел хороший матч. Я не рассматривал его как встречу с молодым игроком, я собирался играть против одного из восьмёрки лучших игроков. По моим ощущениям так и было. Я наблюдал за его игрой всю неделю, его уровень очень и очень высок. Я вышел на корт с величайшим уважением и относился к нему как к топ-игроку, старался бороться за каждое очко и искать способы обыграть его», — приводит слова Надаля пресс-служба «Мастерса».
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