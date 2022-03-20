Надаль: в Индиан-Уэллсе у меня было много тяжёлых сражений, но я всё ещё живой

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил своё самочувствие после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В полуфинале Надаль (4) обыграл 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса (19) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
«С точки зрения физической формы я чувствую себя хорошо. Хотя до матча с Алькарасом я играл почти 3 часа, и сейчас три часа. Но я не чувствую большой усталости.
С учётом здешних условий в Индиан-Уэллсе я всегда чувствовал себя хорошо физически. Думаю, я никогда не проигрывал здесь из-за физики или усталости. Честно говоря, я вполне здоров. Не могу жаловаться. Я наслаждаюсь этим. На этой неделе у меня было много тяжёлых сражений, но я всё ещё живой», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
- 20 марта 2022
-
16:44
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
14:39
-
13:26
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:58
-
10:22
-
09:38
-
08:58
-
06:57
-
04:58
-
03:32
-
01:18
- 19 марта 2022
-
23:36
-
18:13
-
16:40
-
16:21
-
16:05
-
15:53
-
14:59
-
13:13
-
12:58
-
12:40
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:47
-
11:39