Тренер и комментатор Аннакон сравнил мозг Рафаэля Надаля с компьютером

Теннисный тренер и комментатор Пол Аннакон, бывшая третья ракетка мира в парном разряде, сравнил мозг испанца Рафаэля Надаля с компьютером.

«Мозг Рафаэля Надаля подобен компьютеру. Он просчитывает все детали. Он один из лучших, если не лучший игрок в истории, который так просчитывает ходы оппонента для принятия верных решений.

Было очень любопытно наблюдать за тем, как Рафа справляется с возникающими проблемами и ищет нужные пути по ходу матчей. Он не показывал что-то особенное на кортах Индиан-Уэллса. Он пытался улучшать свою игру. Он рискует на подачах. Посмотрите, в матче с Ником Кирьосом у него 10 эйсов и 7 двойных ошибок, он старается заполучить «свободные» очки. И взгляните на соотношение невынужденных ошибок – 30:35. Это совсем необычно для Рафы, но на этом турнире ему пришлось сыграть с абсолютно разноплановыми игроками», — приводит слова Аннакона Worldtennisusa.org.