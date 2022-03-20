Карен Хачанов тренируется с Маттео Берреттини перед стартом турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов проводит последние тренировки перед стартом теннисного турнира в Майами. Одним из его спарринг-партнёров стал итальянец Маттео Берреттини, шестая ракетка мира. Соответствующая фотография была размещена в Instagram российского спортсмена.
Фото: www.instagram.com/p/CbVERGaO5us/
Берреттини— итальянский профессиональный теннисист. Финалист одного турнира и полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Победитель семи турниров ATP (из них пять в одиночном разряде).
Турнир категории ATP Masters 1000 в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля 2022 года на кортах с покрытием «хард». В основной сетке состязаний 96 участников. Призовой фонд составляет $ 8 584 055. Действующим победителем Miami Open является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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