Карен Хачанов тренируется с Маттео Берреттини перед стартом турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов проводит последние тренировки перед стартом теннисного турнира в Майами. Одним из его спарринг-партнёров стал итальянец Маттео Берреттини, шестая ракетка мира. Соответствующая фотография была размещена в Instagram российского спортсмена.

Фото: www.instagram.com/p/CbVERGaO5us/

Берреттини— итальянский профессиональный теннисист. Финалист одного турнира и полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Победитель семи турниров ATP (из них пять в одиночном разряде).

Турнир категории ATP Masters 1000 в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля 2022 года на кортах с покрытием «хард». В основной сетке состязаний 96 участников. Призовой фонд составляет $ 8 584 055. Действующим победителем Miami Open является польский теннисист Хуберт Хуркач.