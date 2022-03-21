Фритц – о победе в Индиан-Уэллсе: детская мечта, которая казалось, что не сбудется

24-летний американский теннисист Тейлор Фритц, одержавший победу над Рафаэлем Надалем (6:3, 7:6) в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), поделился эмоциями после столь значимого события в своей карьере.

«Победа на таком турнире – это одна из тех детских мечтаний, которая казалось, что не сбудется, и ты стараешься даже не думать о ней. Я даже не могу вам описать, какую сильную боль я испытал на предыгровой разминке перед сегодняшним матчем с Надалем. Я буквально сделал пару шагов и закричал.

Я пытался играть в жёсткой манере, мы проделали большую работу в преддверии матча. Я прошёл через американские горки эмоций и внезапно почувствовал себя по-настоящему счастливым, думая, что, может быть, я смогу играть, но, в целом, это никак на меня не повлияло», — приводит слова Фритца с корта после победы над Надалем BBC.