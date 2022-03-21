Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче испанец уступил представителю США Тейлору Фритцу.

«Я старался изо всех сил. Конечно, это был не мой день. Но такое случается. У меня есть опыт в таких ситуациях. Так что на данный момент, конечно, трудно играть в таком финале, как этот. Я старался до самого конца. Вот и всё. У меня были шансы во втором сете, я не реализовал слишком много моментов. Я думаю, что это трудный матч для анализа лично с моей стороны, потому что я не смог сделать много вещей. Это финал. Я пытался, но проиграл великому игроку», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,6 млн. Его прошлым победителем был британец Кэмерон Норри.