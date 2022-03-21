Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче испанец уступил представителю США Тейлору Фритцу.
«Я старался изо всех сил. Конечно, это был не мой день. Но такое случается. У меня есть опыт в таких ситуациях. Так что на данный момент, конечно, трудно играть в таком финале, как этот. Я старался до самого конца. Вот и всё. У меня были шансы во втором сете, я не реализовал слишком много моментов. Я думаю, что это трудный матч для анализа лично с моей стороны, потому что я не смог сделать много вещей. Это финал. Я пытался, но проиграл великому игроку», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,6 млн. Его прошлым победителем был британец Кэмерон Норри.
- 21 марта 2022
-
06:13
-
05:21
-
04:56
-
04:27
-
04:16
-
03:20
-
00:33
- 20 марта 2022
-
23:01
-
21:56
-
17:44
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
14:39
-
13:26
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:58
-
10:22
-
09:38
-
08:58
-
06:57
-
04:58
-
03:32
-
01:18
- 19 марта 2022
-
23:36
-
18:13
-
16:40
-
16:21