Фритц стал самым молодым победителем турнира в Индиан-Уэллсе после Джоковича

Американский теннисист Тейлор Фритц стал самым молодым победителем турнира в Индиан-Уэллсе после серба Новака Джоковича, сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info.

Фритц выиграл турнир в возрасте 24 лет. Джокович, в свою очередь, стал победителем в возрасте 23 лет в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Фриц — первый американец, выигравший титул в Индиан-Уэллсе после Андре Агасси в 2001 году.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Фритц одержал победу над представителем Испании Рафаэлем Надалем. Встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Призовой фонд турнира составил $ 8,6 млн. Его прошлым победителем являлся британец Кэмерон Норри.