Рафаэль Надаль увеличил отрыв от Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Рафаэль Надаль увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга отрыв Надаля от Медведева составлял 1075 очков, теперь он равен 1630 очков.
Американец Тейлор Фритц, победивший Надаля в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США), отыграл 14 мест и теперь идёт третьим. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, остался на пятой строчке.
Чемпионская гонка ATP. 21 марта
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1720.
3 (17). Тейлор Фритц (США) — 1430.
4 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1410.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1380.
6 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1350.
7 (12). Карлос Алькарас (Испания) — 950.
8 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 945.
9 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 920.
10 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890…
20 (16). Карен Хачанов (Россия) — 475…
28 (25). Аслан Карацев (Россия) — 395.
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