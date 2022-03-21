Рафаэль Надаль увеличил отрыв от Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Рафаэль Надаль увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга отрыв Надаля от Медведева составлял 1075 очков, теперь он равен 1630 очков.

Американец Тейлор Фритц, победивший Надаля в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США), отыграл 14 мест и теперь идёт третьим. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, остался на пятой строчке.

Чемпионская гонка ATP. 21 марта

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1720.

3 (17). Тейлор Фритц (США) — 1430.

4 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1410.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1380.

6 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1350.

7 (12). Карлос Алькарас (Испания) — 950.

8 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 945.

9 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 920.

10 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890…

20 (16). Карен Хачанов (Россия) — 475…

28 (25). Аслан Карацев (Россия) — 395.