Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с Фритцем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с американцем Тейлором Фритцем на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Честно говоря, мне было больно. У меня были проблемы с дыханием. Я не знаю, может быть, это что-то с ребром, я ещё не знаю. Когда я дышу, когда я двигаюсь, это все время как игла внутри. У меня немного кружится голова, потому что это больно. Это своего рода боль, которая сильно ограничивает меня. Дело не только в боли, я чувствую себя не очень хорошо, потому что это влияет на мое дыхание», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Фритц одержал победу над Надалем. Встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.
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