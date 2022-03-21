Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор неожиданного поражения Рафаэля Надаля от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса

Видеообзор неожиданного поражения Рафаэля Надаля от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) завершился турнир ATP, в финале которого 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль противостоял представителю США Тейлору Фритцу. Надаль неожиданно потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Напомним, Надаль увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP. В предыдущей версии рейтинга отрыв испанца от Медведева составлял 1075 очков, теперь он равен 1630 очков. Что касается Фритца, то он отыграл 14 мест и теперь идёт третьим. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, остался на пятой строчке.

«Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне «Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022