Видеообзор неожиданного поражения Рафаэля Надаля от Тейлора Фритца в финале Индиан-Уэллса
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В ночь с 20 на 21 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) завершился турнир ATP, в финале которого 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль противостоял представителю США Тейлору Фритцу. Надаль неожиданно потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.
Напомним, Надаль увеличил отрыв от россиянина Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP. В предыдущей версии рейтинга отрыв испанца от Медведева составлял 1075 очков, теперь он равен 1630 очков. Что касается Фритца, то он отыграл 14 мест и теперь идёт третьим. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, остался на пятой строчке.
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