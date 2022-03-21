Свёнтек после победы на турнире в Индиан-Уэллсе обратилась к Саккари

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в турнире в Индиан-Уэллсе (США). В финале она обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1. Полячка отдала должное сопернице.



«Я хочу поздравить Марию, каждый матч с тобой — это великолепная битва. Я знаю, что мы начали хорошее противостояние. Думаю, что оно будет длиться ещё лет 10. Было здорово. Уверена, что мы сыграем ещё много финальных матчей.



Моя победа — какое-то безумие. Не ожидала, что добьюсь этого», — сказала Свёнтек после матча.

Матч продолжался 1 час, 20 минут. Свёнтек два раза подала навылет, тогда как Саккари ни разу не смогла отметиться подобным результативным действием. Ига реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а Мария — три из четырёх. Обе спортсменки допустили по семь двойных ошибок.

Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,4 млн. Прошлогодней победительницей была испанка Паула Бадоса, которая в полуфинале уступила Саккари — 2:6, 6:4, 1:6.