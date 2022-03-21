Саккари: не могу поверить, что выше меня в рейтинге WTA лишь две теннисистки

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Она уступила полячке Иге Свёнтек со счётом 4:6, 1:6. Саккари призналась, что ей было сложно из-за сильного ветра.
«Очевидно, что ветер повлиял. Мы оба испытывали сложности с подачей в начале матча. Ветер не является оправданием, ведь он влиял на нас обеих. Это не так важно.
Безусловно, я расстроена. Не буду это скрывать. Я очень расстроена, что не смогла сегодня победить. Но могу извлечь много положительного. Когда я думаю, что являюсь третьей ракеткой мира, сложно представить, что выше меня лишь две спортсменки прямо сейчас. Я пока не могу в это поверить. Каждая, кто прошла по этой же дороге, понимает сейчас мои чувства», — цитирует Саккари NeosKosmos.
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