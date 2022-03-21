Билли Джин Кинг: матч Надаля и Алькараса был одним из лучших из тех, которые я видела
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Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг поделилась впечатлениями от полуфинала мужского турнира в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале испанец Рафаэль Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Соперники провели на корте более трёх часов.
«Думая о матче Надаля и Алькараса, я поняла, что это — один из лучших поединков, которые я когда-либо видела. Они бились более трёх часов в сложных погодных условиях. И я снимаю шляпу перед ними обоими. Надаль любит и уважает теннис. А Карлос — будущая первая ракетка мира. Это был великолепный день для тенниса», — цитирует Кинг Tennis World USA.
В дальнейшем Надаль потерпел поражение в финале турнира. В главном матче он уступил американцу Тейлору Фритцу.
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