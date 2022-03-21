Рафаэль Надаль сравнил себя с Рублёвым после поражения от Фритца в финале Индиан-Уэллса
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выступление американца Тейлора Фритца на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале Фритц победил россиянина Андрея Рублёва, а в финале — Надаля.
«Тейлор играл хорошо. Он провёл отличные матчи на этой неделе, особенно вчера (с Рублёвым. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что его вчерашняя победа значит намного больше, чем сегодняшняя, поскольку вчера перед ним стоял намного более сложный соперник, чем сегодня.
Очевидно, он прибавляет. Прекрасное начало сезона для него. У него появится шанс приблизиться к топ-10, если только он уже не там, не так ли?» — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.
Новость по темеДаниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира
Комментарии
- 21 марта 2022
-
10:55
-
10:44
-
09:51
-
09:38
-
09:17
-
09:06
-
09:01
-
08:56
-
08:51
-
07:52
-
07:43
-
06:13
-
05:21
-
04:56
-
04:27
-
04:16
-
03:20
-
00:33
- 20 марта 2022
-
23:01
-
21:56
-
17:44
-
17:21
-
16:44
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
14:39
-
13:26
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:58
Партнерский контент