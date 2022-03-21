Рафаэль Надаль сравнил себя с Рублёвым после поражения от Фритца в финале Индиан-Уэллса

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выступление американца Тейлора Фритца на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале Фритц победил россиянина Андрея Рублёва, а в финале — Надаля.

«Тейлор играл хорошо. Он провёл отличные матчи на этой неделе, особенно вчера (с Рублёвым. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что его вчерашняя победа значит намного больше, чем сегодняшняя, поскольку вчера перед ним стоял намного более сложный соперник, чем сегодня.

Очевидно, он прибавляет. Прекрасное начало сезона для него. У него появится шанс приблизиться к топ-10, если только он уже не там, не так ли?» — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.