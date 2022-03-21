Российские теннисистки узнали потенциальных соперниц на турнире в Майами

Организаторы турнира WTA-1000 в Майами (США) опубликовали турнирную сетку. Соревнования стартуют уже завтра, 22 марта.



Практически все россиянки получили bye в первом круге, предоставляемый на этом соревновании всем 32 сеяным. Исключение составляет лишь Екатерина Александрова, которая сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.



Дарья Касаткина во втором круге сыграет с победительницей матча белоруски Александры Саснович с кем-то из теннисисток, прошедших через квалификацию.



Вероника Кудерметова, получившая 21-й номер посева, встретится с победительницей матча между словачкой Кристиной Кучовой и квалифайером. Людмила Самсонова (29-й номер посева) сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Мэдисон Бренгл (США).



Первый номер посева на турнире получила белоруска Арина Соболенко, второй — польская теннисистка Ига Свёнтек, только что победившая на аналогичном соревновании в Индиан-Уэллсе.