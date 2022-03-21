Шамиль Тарпищев объяснил поражение Рафаэля Надаля в финале Индиан-Уэллса
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, с чем, по его мнению, связано поражение испанца Рафаэля Надаля от американца Тейлора Фритца в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Надаль потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
«Надаль был фаворитом, но Фритц очень классно подавал, здорово играл. Рафа поднаелся, очень сильно подустал. Был бы свежее — преимущество было бы у него. Всё-таки после такой серии из 20 побед Рафа выдохся.
Перспективы Фритца будут ясны уже после участия в следующих турнирах. В Индиан-Уэллсе он здорово подавал, и медленный хард способствовал успеху. Но это не гарантия, что он теперь везде будет заходить далеко», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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