Фритц рассказал, что его отговаривали выходить на финал с Надалем в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, что члены его команды призывали его сняться с финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Рафаэлем Надалем. Фритц вышел на корт и одержал победу. По словам спортсмена, из-за проблем с лодыжкой он мог сняться с турнира.



«Команда не хотела, чтобы я выходил на финальный матч, и я извинился перед ними за своё упрямство. Я был очень расстроен, практически плакал, думая, что придётся сняться.



Даже сложно описать, насколько невероятно, что мне удалось провести такой матч. Я ещё никогда не испытывал перед матчем столь сильной боли. Но в итоге вышел на корт, а там на меня уже ничего не повлияло», — сказал американский теннисист на пресс-конференции после матча.

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