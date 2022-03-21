Свёнтек: первое место в рейтинге WTA всё ближе и ближе

Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), рассказала о своих амбициях стать первой ракеткой мира. В настоящее время она занимает второе место в рейтинге.
«Если честно, перед стартом турнира я даже не думала о победе. Да, конечно, нужно верить в себя. Но я реалистка. Победа при такой хорошей игре на турнире в Дохе даёт мне заряд уверенности. У меня есть чувство, что я могу всё.
Если честно, я не думала, что могу сыграть два турнира подряд и победить на обоих. Упорный труд приносит результат.
Сейчас второе место в рейтинге кажется мне чем-то сюрреалистичным. Мне нужно посмотреть в рейтинг самой и убедиться в реальности этого. Но, конечно, я хочу подняться ещё выше. Первая строчка всё ближе и ближе», — цитирует Свёнтек Eurosport.
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