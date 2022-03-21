Вавринка выступит на челленджере в Марбелье, он не играл год

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выступит на турнире «челленджер» в Марбелье (Испания), который будет проходить с 27 марта по 3 апреля. Организаторы дали трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» уайлд-кард.
В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.
В начале марта 2022 года Вавринка сообщил, что намеревается выступить на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, который будет проходить с 9 по 17 апреля. При этом швейцарец не исключал, что вернётся в Тур даже раньше. В результате так и получилось.
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