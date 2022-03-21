Артист балета Михаил Барышников призвал не отстранять Даниила Медведева от Уимблдона
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Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Михаил Барышников критически высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.
«Неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи спортсменов и артистов, у которых могут быть уязвимыми члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне», — приводит слова Барышникова The Guardian.
Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон дал понять, что организаторы Уимблдона не допустят к участию спортсменов, поддерживающих политику президента России Владимира Путина.
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