Муратоглу — о подаче Федерера: обратите внимание, насколько расслаблено его запястье

Известный теннисный специалист Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс в течение последних 10 лет, поделился своими впечатлениями о технике подачи швейцарца Роджера Федерера.
«Он может встать для подачи несколько необычно потому, что у него доминирующий левый глаз. Это позволяет ему одновременно видеть и мяч, и поле при подаче. Игроки с доминирующим правым глазом, например, Александр Зверев, не могут воспользоваться такой возможностью, потому что они в таком случае потеряют из виду мяч и площадку.
Обратите внимание, насколько расслаблено запястье Роджера Федерера. Вы можете видеть это из-за того, насколько сильно ракетка опускается вниз параллельно его спине, что возможно только в том случае, если запястье расслаблено. Это позволяет добиться максимального эффекта рычага.
Затем он вступает в контакт с мячом намного выше своей головы. У него великолепная пронация, что позволяет ему использовать движения ног и рук максимально эффективно. Он заканчивает своё движение всем телом, обращённым к цели, когда обе руки находятся с левой стороны», — написал Муратоглу в соцсетях.
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