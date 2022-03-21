Тони Надаль: Алькарас в каждом матче оставляет подтверждение постоянного прогресса

Испанский теннисный тренер Тони Надаль, приходящийся Рафаэлю Надалю дядей, проанализировал матч между своим племянником и Карлосом Алькарасом, который состоялся на турнире в Индиан-Уэллсе. Главная его мысль – Алькарас в будущем станет первой ракеткой мира, но пока ему придётся несколько подождать с этим.

«Алькарас в каждом своем матче оставляет явное подтверждение того постоянного прогресса, который, я думаю, почти наверняка вскоре приведёт его к восхождению на вершину мирового рейтинга. А пока мы должны радоваться и наслаждаться сосуществованием обоих теннисистов, так как это большой плюс для всего испанского тенниса», — приводит слова Тони Надаля Puntodebreak.com.

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