Джим Курье: удивительная история – теннисный мяч будто не знает, сколько лет Надалю
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Экс первая ракетка мира американец Джим Курье восхитился началом сезона испанца Рафаэля Надаля. До поражения от американца Тейлора Фритца в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль не проигрывал 20 матчей подряд.
«Победы Надаля в возрасте 35 лет кажутся мне такими неестественными. Когда мне было 35, я уже играл в Туре Чемпионов. То, как он обожает соревноваться и умеет заботиться о своём теле, предотвращая проблемы, просто вдохновляет. Это удивительная история.
В Индиан-Уэллсе, к примеру, Опелка хорошо боролся с Надалем. Был настоящим зверем. Но дело в том, что Надаль тоже зверь. Теннисный мяч будто не знает, сколько лет Рафе. Это лучшее начало года для любой карьеры», — приводит слова Курье Sportskeeda.
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