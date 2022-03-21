Джим Курье: удивительная история – теннисный мяч будто не знает, сколько лет Надалю

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье восхитился началом сезона испанца Рафаэля Надаля. До поражения от американца Тейлора Фритца в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль не проигрывал 20 матчей подряд.

«Победы Надаля в возрасте 35 лет кажутся мне такими неестественными. Когда мне было 35, я уже играл в Туре Чемпионов. То, как он обожает соревноваться и умеет заботиться о своём теле, предотвращая проблемы, просто вдохновляет. Это удивительная история.

В Индиан-Уэллсе, к примеру, Опелка хорошо боролся с Надалем. Был настоящим зверем. Но дело в том, что Надаль тоже зверь. Теннисный мяч будто не знает, сколько лет Рафе. Это лучшее начало года для любой карьеры», — приводит слова Курье Sportskeeda.