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В Лондоне начался новый суд по делу Бориса Беккера, обвиняемого в сокрытии активов

В Лондоне начался новый суд по делу Бориса Беккера, обвиняемого в сокрытии активов
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В Лондоне (Великобритания) начался судебный процесс по делу шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера, сообщает BBC. Он продлится до трёх недель.

Отмечается, что судья Дебора Тейлор приказала суду присяжных игнорировать звёздный статус подсудимого.

Напомним, бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера. Теннисист якобы сокрыл € 1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes. Согласно следствию, Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере € 825 тыс. Немец явился на заседание и все обвинения отрицает.

«Версия обвинения состоит в том, что господин Беккер действовал нечестно в отношении ряда своих активов, которые он различными способами эффективно скрывал от ответственных лиц», — приводит слова судьи BBC.

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