Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира WTA-1000 в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами (США), основная часть которого пройдёт с 22 марта по 3 апреля.

На старте квалификации Калинская (7) одолела представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Калинская 1 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету её соперницы — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 7.

За право выйти в основную сетку турнира в Майами Калинская сразится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина, 13) – Кэролайн Доулхайд (США).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.