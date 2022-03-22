Звонарёва вышла в финал квалификации в Майами, где встретится с украинкой Цуренко
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37-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва (117-й номер рейтинга) победила в квалификации к турниру WTA-1000 в Майами (США) 23-летнюю спортсменку из Швеции Мирьям Бьёрклунд (183-й номер рейтинга).
Для победы Звонарёвой потребовалось три сета – 1:6, 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 54 минуты.
На счету российской теннисистки четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 из 8 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и 2 из 6 (33%) удачных брейков.
В финале квалификации Звонарёва встретится с 32-летней украинской теннисисткой Лесей Цуренко (135-й номер рейтинга), которая обыграла американку Клэр Лиу (90-й номер рейтинга) в двух сетах (6:4, 7:5).
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