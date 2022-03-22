Гасанова проиграла Боузковой в полуфинале квалификации на турнир в Майами

22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова (148-й номер рейтинга) проиграла в квалификации к турниру WTA-1000 в Майами (США) 23-летней спортсменке из Чехии Марие Боузковой (86-й номер рейтинга).



Для победы Боузковой потребовалось три сета – 1:6, 7:6, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 37 минут.



На счету чешской теннисистки три подачи навылет, три двойные ошибки и 7 из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, пять двойных ошибок и 9 из 16 (52%) удачных брейков.



В финале квалификации Боузкова встретится с 20-летней российской теннисисткой Анастасией Потаповой (124-й номер рейтинга), которая обыграла японку Маи Хонтаму (129-й номер рейтинга) в двух сетах (6:2, 6:4).