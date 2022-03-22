Тейлор Фритц опубликовал пост после победы над Рафаэлем Надалем в финале Индиан-Уэллса

Американский теннисист Тейлор Фритц выложил новый пост в соцсетях, после того как победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Фритц обыграл Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

«Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе! На домашнем для себя турнире, в матче с одной из легенд нашего вида спорта — это до сих пор не кажется реальностью. Безумные мечты детства действительно исполняются, если достаточно усердно трудишься. Всем спасибо за поддержку», — написал американский теннисист.

Победив Рафаэля Надаля, Тейлор Фритц вышел на 13-е место в мировой классификации. В Чемпионской гонке ATP он поднялся на третью строчку.