Тейлор Фритц опубликовал пост после победы над Рафаэлем Надалем в финале Индиан-Уэллса
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Американский теннисист Тейлор Фритц выложил новый пост в соцсетях, после того как победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Фритц обыграл Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
«Чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе! На домашнем для себя турнире, в матче с одной из легенд нашего вида спорта — это до сих пор не кажется реальностью. Безумные мечты детства действительно исполняются, если достаточно усердно трудишься. Всем спасибо за поддержку», — написал американский теннисист.
Победив Рафаэля Надаля, Тейлор Фритц вышел на 13-е место в мировой классификации. В Чемпионской гонке ATP он поднялся на третью строчку.
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