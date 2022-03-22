Бывший тренер Федерера прокомментировал победу Фритца над Надалем в финале Индиан-Уэллса
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Пол Аннакон, бывший тренер знаменитых теннисистов швейцарца Роджера Федерера и американца Пита Сампраса, поделился мнением о победе представителя США Тейлора Фритца над 21-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). В настоящее время Аннакон является тренером Фритца.
«Это лишь автобусная остановка в пути. Но особенная. Горжусь Тейлором», — написал американский специалист в соцсетях.
Тейлор Фритц обыграл Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Победив испанского теннисиста, американский спортсмен вышел на 13-е место в мировой классификации. В Чемпионской гонке ATP он поднялся на третью строчку.
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