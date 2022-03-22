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Мария Саккари отреагировала на слова Иги Свёнтек о ней

Мария Саккари отреагировала на слова Иги Свёнтек о ней
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала слова польской теннисистки Иги Свёнтек. В минувшие выходные 20-летняя Свёнтек победила 26-летнюю Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) и сказала, что будет сражаться с ней в продолжение следующих 10 лет.

«Ига сказала, что мы будем играть друг с другом 10 лет и больше. Но я не думаю, что буду играть в теннис ещё 10 лет. Между нами есть разница в возрасте.

Но я верю в то, что она сказала. Пока я играю, мы часто будем встречаться в матчах. Есть несколько теннисисток, находящихся на другом уровне, и мы играем друг с другом всё чаще и чаще. И я рада этому. Это означает, что все мы в хорошей ситуации», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

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