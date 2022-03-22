Ига Свёнтек поделилась мнением о первой ракетке мира Эшли Барти

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о лидере рейтинга WTA, австралийке Эшли Барти. В минувшие выходные Свёнтек выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и поднялась на второе место в рейтинге WTA. Теперь она уступает только Барти.

«Конечно, Эш — одна из теннисисток, на которых я хочу обращать внимание. Будет очень круто посоревноваться с ней. Считаю её одной из самых совершенных теннисисток. Она доказала свою ментальную силу. Будет очень интересно», — приводит слова Свёнтек Tennis 365.

Рейтинг WTA. 21 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.

2 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 5776.

3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085.

4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5033.

5 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4862…

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

23 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2035…

29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1790.