Ига Свёнтек поделилась мнением о первой ракетке мира Эшли Барти

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о лидере рейтинга WTA, австралийке Эшли Барти. В минувшие выходные Свёнтек выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и поднялась на второе место в рейтинге WTA. Теперь она уступает только Барти.
«Конечно, Эш — одна из теннисисток, на которых я хочу обращать внимание. Будет очень круто посоревноваться с ней. Считаю её одной из самых совершенных теннисисток. Она доказала свою ментальную силу. Будет очень интересно», — приводит слова Свёнтек Tennis 365.
Рейтинг WTA. 21 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.
2 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 5776.
3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085.
4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5033.
5 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4862…
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
23 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2035…
29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1790.
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