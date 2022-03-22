Бывшая финалистка Уимблдона Буше получила уайлд-кард на турнир в Иннисбруке

Бывшая финалистка Уимблдона Евгения Буше получила уайлд-кард для участия в турнире WTA, намеченного для проведения с 11 по 17 апреля 2022 года в Иннисбруке (США).

Буше, семь раз выходившая в финалы турниров WTA, выйдет на корт в официальном матче впервые с прошлого сезона, когда она перенесла операцию на плече.

Чемпиона US PRO на грунтовых кортах перенесён в Иннисбрук и будет проведён в этом городе впервые с 2019 года. Призовой фонд составляет $ 100 тыс. Он входит также в программу получения американскими теннисистками уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате Франции. В число победительниц турнира входят Эшли Барти (2013 год, парный разряд) и Барбора Крейчикова (2019 год, одиночный разряд).