Бывшая финалистка Уимблдона Буше получила уайлд-кард на турнир в Иннисбруке
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Бывшая финалистка Уимблдона Евгения Буше получила уайлд-кард для участия в турнире WTA, намеченного для проведения с 11 по 17 апреля 2022 года в Иннисбруке (США).
Буше, семь раз выходившая в финалы турниров WTA, выйдет на корт в официальном матче впервые с прошлого сезона, когда она перенесла операцию на плече.
Чемпиона US PRO на грунтовых кортах перенесён в Иннисбрук и будет проведён в этом городе впервые с 2019 года. Призовой фонд составляет $ 100 тыс. Он входит также в программу получения американскими теннисистками уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате Франции. В число победительниц турнира входят Эшли Барти (2013 год, парный разряд) и Барбора Крейчикова (2019 год, одиночный разряд).
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