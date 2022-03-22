Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир в Галле

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на травяной турнир в Галле (Германия), который пройдёт с 13 по 19 июня. Об этом сообщает журналист Михал Самульский в соцсетях.
Также уже подтверждено участие таких теннисистов, как Александр Зверев, Ник Кирьос, Хуберт Хуркач, Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим.
Напомним, вчера, 21 марта, Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира. Рейтинг вновь возглавляет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР. 21 марта
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8410.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6070.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4955.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4725.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3870.
13 (20). Тейлор Фритц (США) — 2920.
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1623…
32 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.
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