Тренер Серены Уильямс высказался о поступке Зверева, дисквалифицированного за агрессию

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, прокомментировал то, что ATP условно дисквалифицировала третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева на восемь недель и наказала штрафом в $ 25 тыс. за агрессивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько.

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.

«Когда я увидел, как Саша в Акапулько кричит и бьёт по судейской вышке, я подумал: ох, у него проблемы. Я понял, что он зашёл слишком далеко. Но мне не нравится, когда кто-то совершает ошибку, а все на него набрасываются и стараются задавить.

То, что говорили, — это слишком. Он кричал, ударил по вышке, он совершил ошибку и признал это. Его наказали. Всё нормально», — приводит слова Муратоглу Tennishead, ссылаясь на его YouTube-канал.