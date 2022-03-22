Травмировавшийся Рафаэль Надаль выступил с заявлением
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал диагноз, поставленный ему после выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). У 35-летнего Надаля обнаружили стрессовый перелом ребра.
«Это плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, потому что после начала сезона, который у меня был таким хорошим, я провёл очень важную часть года с очень хорошими эмоциями и неплохими результатами.
Но, знаете, у меня всегда был этот дух борьбы и совершенствования. Я наберусь терпения и буду усердно работать после выздоровления. Ещё раз благодарю всех за поддержку», — написал Надаль в своих социальных сетях.
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