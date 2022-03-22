Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Травмировавшийся Рафаэль Надаль выступил с заявлением

Травмировавшийся Рафаэль Надаль выступил с заявлением
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал диагноз, поставленный ему после выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). У 35-летнего Надаля обнаружили стрессовый перелом ребра.

«Это плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, потому что после начала сезона, который у меня был таким хорошим, я провёл очень важную часть года с очень хорошими эмоциями и неплохими результатами.

Но, знаете, у меня всегда был этот дух борьбы и совершенствования. Я наберусь терпения и буду усердно работать после выздоровления. Ещё раз благодарю всех за поддержку», — написал Надаль в своих социальных сетях.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне «Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022