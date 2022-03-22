Джим Курье: талант Осаки никуда не денется. Наоми осталось достичь душевного спокойствия

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье оценил эмоциональную реакцию экс первой ракетки мира японки Наоми Осаки на оскорбления с трибун.

Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) одна из болельщиц по ходу матча выкрикивала «Наоми, ты отстой!» Осака не могла сдержать слёз и несколько раз просила судью удалить фанатку с трибун. В итоге Осака проиграла россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 4:6.

«Это игра на самом деле никого не щадит. Но её здоровье – самое главное. Её талант никуда не денется. Если Наоми Осака сохранит здоровье и будет чувствовать себя комфортно при возвращении, независимо от того, займёт это год, неделю или пять лет, она всё равно продолжит добиваться успехов в спорте. Не думаю, что о ней забудут или она станет неконкурентоспособной. Она уже показывала, что является удивительной спортсменкой, которая может выдерживать огромное давление.

Надеюсь, она достигнет душевного спокойствия, к которому стремится. Инцидент в Индиан-Уэллсе просто был ещё одним примером того, что она пока находится на пути поиска баланса между любимым делом и критикой. У неё впереди ещё много дорог, интересных занятий вне корта, того, что будет заставлять её вставать по утрам», — приводит слова Курье Sportskeeda.