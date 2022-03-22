Чесноков: Медведев в Майами должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Майами (США).

«Если Медведев будет играть как в Индиан-Уэллсе, то снова стать первой ракеткой мира не сможет. Против Монфиса он совершал массу невынужденных ошибок — столько он порой делает за весь матч, а тут за один гейм. Я понимаю, что Даниил всегда играл достаточно слабо в Индиан-Уэллсе: в прошлом году он, например, сделал невозможное и проиграл Димитрову.

Майами — совсем другой турнир, там другой климат и большая влажность. Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира! Ведь между ним и Джоковичем буквально 100 с небольшим очков. Такая разница — практически ничто. Хотя Даня может даже не участвовать и всё равно обогнать Джоковича — серб же вообще нигде не играет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.