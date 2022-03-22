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Чесноков: Медведев в Майами должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира

Чесноков: Медведев в Майами должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Майами (США).

«Если Медведев будет играть как в Индиан-Уэллсе, то снова стать первой ракеткой мира не сможет. Против Монфиса он совершал массу невынужденных ошибок — столько он порой делает за весь матч, а тут за один гейм. Я понимаю, что Даниил всегда играл достаточно слабо в Индиан-Уэллсе: в прошлом году он, например, сделал невозможное и проиграл Димитрову.

Майами — совсем другой турнир, там другой климат и большая влажность. Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира! Ведь между ним и Джоковичем буквально 100 с небольшим очков. Такая разница — практически ничто. Хотя Даня может даже не участвовать и всё равно обогнать Джоковича — серб же вообще нигде не играет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Вернёт ли Даниил Медведев 1-ю строчку рейтинга? 8 причин следить за «Мастерсом» в Майами Вернёт ли Даниил Медведев 1-ю строчку рейтинга? 8 причин следить за «Мастерсом» в Майами
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