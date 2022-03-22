Чесноков рассказал, кто из российских теннисистов может проявить себя на турнире в Майами

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на «Мастерсе» в Майами (США).
«Конечно, и Рублёв, и Хачанов, и Карацев могут проявить себя на «Мастерсе» в Майами. Карен проиграл Бруксби, но его соперник уже одной ногой в двадцатке сильнейших. Ещё год назад, когда американец был 200-м, я говорил, что из него вырастет хороший теннисист.
Карацев в этом году уже завоевал титул, а в Индиан-Уэллсе проиграл в первом круге — в таком случае он может потерять уверенность. Поймите, игрок выиграл — получил уверенность, а тут и Хачанов, и Карацев сразу вылетели в первом круге. Я понимаю ещё, Рублёв, проигравший Фритцу… Но это был самый лучший теннис американца в карьере», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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