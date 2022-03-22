Стэн Вавринка: я собираюсь вернуться не для того, чтобы попрощаться с теннисом

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, как воспринимает своё возвращение в тур.
В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.
«Я собираюсь вернуться на корт не для того, чтобы попрощаться с теннисом. Хочу вновь почувствовать эти эмоции, во мне по-прежнему горит пламя любви к этому виду спорта. Я люблю играть, тренироваться, трудности. Пока у меня есть возможность, хочу продолжать карьеру. Я ещё не закрыл главу с теннисом», — приводит слова Вавринки L’Equipe.
Ранее стало известно, что Вавринка выступит на челленджере в Марбелье (Испания), который пройдёт с 27 марта по 3 апреля. Также Стэн планирует участвовать в «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), он состоится с 10 по 17 апреля.
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