Александрова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Азаренко
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.
В матче первого круга Александрова разгромила представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 1 минуту. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Паолини — ни одного эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем раунде Александрова сразится с экс первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (12).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
23:39
-
22:59
-
22:53
-
22:13
-
22:01
-
21:06
-
20:47
-
19:45
-
19:33
-
17:29
-
17:14
-
15:00
-
12:01
-
11:47
-
11:01
-
10:32
-
10:06
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2022
-
23:47
-
23:28
-
22:23
-
22:19
-
21:40
-
20:35
-
19:36
-
16:39
-
15:00
-
14:30
-
14:22
Партнерский контент