Александрова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Азаренко

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.

В матче первого круга Александрова разгромила представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 1 минуту. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Паолини — ни одного эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде Александрова сразится с экс первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (12).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.