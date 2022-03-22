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Александрова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Азаренко

Александрова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Азаренко
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.

В матче первого круга Александрова разгромила представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 1 минуту. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Паолини — ни одного эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде Александрова сразится с экс первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (12).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.

Майами (ж). 1-й круг
22 марта 2022, вторник. 21:55 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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