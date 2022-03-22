Австралийский политик спровоцировал Джоковича, узнав о проблемах Надаля со здоровьем

Член австралийского парламента Крэйг Келли сделал выпад в адрес 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в своём «твиттере».
Келли привёл слова испанца Рафаэля Надаля о проблемах со здоровьем во время финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
«Так, так.
«У меня были проблемы с дыханием. Может быть, это что-то с ребром, я ещё не знаю. Когда я дышу, когда я двигаюсь, это всё время ощущается как игла внутри. У меня немного кружится голова, потому что мне больно», — сказал Надаль.
Интересно, что бы на это сказал Джокович», — написал Келли.
Предположительно, Келли подразумевал, что Джокович мог связать проблемы Надаля с побочным эффектом вакцинации от коронавируса, противником которой является Новак.
Отметим, что сегодня, 22 марта, стало известно, что у Надаля трещина в ребре.
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