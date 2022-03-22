Австралийский политик спровоцировал Джоковича, узнав о проблемах Надаля со здоровьем

Член австралийского парламента Крэйг Келли сделал выпад в адрес 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в своём «твиттере».

Келли привёл слова испанца Рафаэля Надаля о проблемах со здоровьем во время финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Так, так.

«У меня были проблемы с дыханием. Может быть, это что-то с ребром, я ещё не знаю. Когда я дышу, когда я двигаюсь, это всё время ощущается как игла внутри. У меня немного кружится голова, потому что мне больно», — сказал Надаль.

Интересно, что бы на это сказал Джокович», — написал Келли.

Предположительно, Келли подразумевал, что Джокович мог связать проблемы Надаля с побочным эффектом вакцинации от коронавируса, противником которой является Новак.

Отметим, что сегодня, 22 марта, стало известно, что у Надаля трещина в ребре.