Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.
В финале квалификации Калинская (7) обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Калинская 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 10.
Соперница россиянки в первом круге определится после распределения квалифаеров в сетке турнира.
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.
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