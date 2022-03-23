«Скрестим пальцы для Рафы!» Мартина Навратилова — об участии Надаля в «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отреагировала на новость о травме испанца Рафаэля Надаля.

Один из фанатов тенниса спросил у Навратиловой в «Твиттере», что она думает о возможности участия Надаля в грядущем «Ролан Гаррос». «Скрестим пальцы для Рафы!» — ответила легендарная теннисистка.

После выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) у 35-летнего Надаля обнаружили трещину в ребре. Напомним, Рафаэль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7). По ходу встречи испанец жаловался на проблемы с дыханием и ссылался на боль в ребре.

Теннисист пропустит от 4 до 6 недель. Открытый чемпионат Франции – 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня. Рафаэль выигрывал этот турнир 13 раз.