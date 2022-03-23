Патрик Макинрой высказался о подъёме американского тенниса на фоне титула Тейлора Фритца

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой оценил прогресс американских теннисистов на уровне ATP.
Ранее американец Тейлор Фритц стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в финале обыграв 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Это позволило ему подняться на 13-е место в рейтинге ATP и стать первой ракеткой США.
«Я думаю, у американских игроков есть потенциал для улучшения своих позиций в рейтинге. Особенно у Опелки, Бруксби, Корды и, возможно, даже у Фритца, хотя не знаю, обладает ли он спортивными качествами, чтобы достичь наивысшего уровня. В конечном итоге они способны пробиться в топ-10 или топ-5», — приводит слова Макинроя Eurosport.fr.
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