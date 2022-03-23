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Звонарёва обыграла украинку Цуренко в финале квалификации турнира в Майами

Звонарёва обыграла украинку Цуренко в финале квалификации турнира в Майами
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Завершился финальный матч квалификации турнира в Майами, в котором российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время россиянка сделала 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Цуренко 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Майами, а Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.

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