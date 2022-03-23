Анастасия Потапова не смогла выйти в основную сетку турнира в Майами
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в основную сетку турнира в Майами. В финале квалификации россиянка уступила представительнице Чехии Марии Боузковой со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Потапова сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта. На счету Боузковой 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Майами, а Анна Калинская и Вера Звонарёвапробилась в основную сетку турнира.
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая отказалась от защиты титула.
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