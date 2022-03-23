«У меня больше не осталось сил играть». Барти прокомментировала решение завершить карьеру

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала своё решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 25 лет. На данный момент она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



«Я понимаю, сколько нужно работать, чтобы дать лучший результат. Я неоднократно повторяла это своей команде. Но у меня больше не осталось сил играть. Я дала всё что могла такому прекрасному виду спорта как теннис, и я этим очень довольна. Для меня это и есть успех», — приводит слова Барти WTA Tennis.



В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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