Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня больше не осталось сил играть». Барти прокомментировала решение завершить карьеру

«У меня больше не осталось сил играть». Барти прокомментировала решение завершить карьеру
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала своё решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 25 лет. На данный момент она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я понимаю, сколько нужно работать, чтобы дать лучший результат. Я неоднократно повторяла это своей команде. Но у меня больше не осталось сил играть. Я дала всё что могла такому прекрасному виду спорта как теннис, и я этим очень довольна. Для меня это и есть успех», — приводит слова Барти WTA Tennis.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022