Симона Халеп эмоционально отреагировала на завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала решение трёхкратной чемпионки ТБШ, лидера рейтинга WTA, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет. По словам Халеп, она не смогла сдержать слёз, узнав о решении Барти.
«Эш, что я могу сказать, ты знаешь, что я в слезах, так? Мой друг, я буду скучать по тебе. Ты была другой, особенной, и мы вместе пережили несколько потрясающих моментов.
Что дальше будет у тебя? «Большой шлем» в гольфе?! Будь счастлива и наслаждайся жизнью по полной. Целую, твоя Симо», — написала Халеп в своём «твиттере».
В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
- 23 марта 2022
-
08:53
-
08:47
-
08:36
-
08:32
-
08:14
-
06:24
-
06:05
-
03:30
-
02:28
-
00:48
-
00:32
- 22 марта 2022
-
23:51
-
23:39
-
22:59
-
22:53
-
22:13
-
22:01
-
21:06
-
20:47
-
19:45
-
19:33
-
17:29
-
17:14
-
15:00
-
12:01
-
11:47
-
11:01
-
10:32
-
10:06
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42