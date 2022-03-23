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Симона Халеп эмоционально отреагировала на завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет

Симона Халеп эмоционально отреагировала на завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала решение трёхкратной чемпионки ТБШ, лидера рейтинга WTA, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет. По словам Халеп, она не смогла сдержать слёз, узнав о решении Барти.

«Эш, что я могу сказать, ты знаешь, что я в слезах, так? Мой друг, я буду скучать по тебе. Ты была другой, особенной, и мы вместе пережили несколько потрясающих моментов.

Что дальше будет у тебя? «Большой шлем» в гольфе?! Будь счастлива и наслаждайся жизнью по полной. Целую, твоя Симо», — написала Халеп в своём «твиттере».

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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