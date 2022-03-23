Украинка Элина Свитолина обратилась к Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25 лет

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема», лидеру рейтинга WTA, австралийской теннисистке Эшли Барти. Ранее 25-летняя Барти объявила о решении завершить карьеру.
«К тебе, Эшли, ничего, кроме уважения! Желаю всего наилучшего на отдыхе и поздравляю с выдающейся карьерой!» — написала Элина Свитолина на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Высшее достижение австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
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